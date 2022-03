Rapport: Hundredvis af mænd søger tilflugt for partnervold

- Men rapporten vidner om, at der er nogle andre ting på spil end blot den fysiske magtrelation mellem mand og kvinde, fordi der kan trækkes andre ind i relationen til at udføre volden, siger hun til Politiken.

Hun forklarer, at der er mere viden om vold mod kvinder, fordi langt flere tager ophold på krisecentre som følge af vold. I 2020 gjaldt det 2300 kvinder.

Men rapporten viser et behov for at diskutere ulighed i mænd og kvinders rettigheder, mener hun.

I dag har voldsramte kvinder automatisk ret til gratis psykologhjælp efter serviceloven. Det samme gælder, hvis de har børn.