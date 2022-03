Flere forbud og forhindringer er lig med mere forebyggelse.

Det er tankegodset i regeringens forebyggelsespakke, der tirsdag blev præsenteret som et led i en sundhedsreform og lægger op til at forbyde salg af al alkohol til unge under 18 år og gøre alle unge født i 2010 og derefter helt røgfrie ved »om nødvendigt« at forbyde salg af tobak og nikotinprodukter til dem i al fremtid.