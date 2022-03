Der er god mulighed for at se nordlys over Danmark

Det grønlige og blålige nordlys, forbinder mange nok med mere nordlige breddegrader, men natten til tirsdag er der gode chancer for at se lyset over Danmark.

Og muligheden er der for folk over hele landet.

- Det kan man se alle steder fra under forudsætning af, at det er skyfrit, og det ser det ud til, at det skal blive, så der er gode forudsætninger, siger Kristian Pagh Nielsen.