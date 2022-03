Dronningen og kronprinsparret giver en million kroner til Ukraine

Under overskriften ”Sammen for Ukraine” samler en række danske nødhjælpsorganisationer ind til ofre for krigen i Ukraine.

Det kulminerer med en støttekoncert lørdag aften på Rådhuspladsen i København.

- For os som danskere gør hele situationen et uudsletteligt indtryk. Vi føler med den ukrainske befolkning og støtter alle, der yder nødhjælp og arbejder for at redde menneskeliv, fortsætter dronning Margrethe i pressemeddelelsen.

- Må denne meningsløse krig bringes til ophør snarest, afslutter dronningen.