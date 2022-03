Danskere 3D-printer årepresser til sårede i Ukraine

En årepresse - også kendt som tourniquet - er et livsvigtigt medicinsk redskab, hvis man skal standse en blødning - for eksempel efter et skud eller en eksplosion. Den fungerer ved, at man binder noget meget stramt omkring ben eller arm over blødningsstedet, så man stopper eller begrænser blodtabet.

Dansk AM Hub er en del af en styregruppe, der forsøger at aktivere de 3D-printere, der står hos både private og virksomheder i Danmark.

Frank R. Lorenzen fortæller, at de 100 printere i øjeblikket producerer omkring 600 årepresser i døgnet.