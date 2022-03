USA sender knap 14 milliarder dollar til krigshærgede Ukraine

I alt er der vedtaget en lov om cirka 1500 milliarder dollar, som skal spenderes i forskellige sektorer i USA.

Pakken sørger for, at landet har styr på budgetterne frem til slutningen af finansåret 2022. Desuden vedtages der med pakken en kortvarig løsning, som sikrer, at USA har penge nok til at fungere på kort sigt.

Det Hvide Hus’ talskvinde, Jen Psaki, siger i en skriftlig udtalelse, at vedtagelsen er et vidnesbyrd om, at de amerikanske politiske partier stadig kan arbejde sammen hen over midten.

- Den vil reducere prisen for familier og virksomheder, støtte vores økonomiske genopretning og øge det amerikanske lederskab i verden, siger hun.

- Med ressourcerne kan vi levere en historisk støtte til det ukrainske folk, mens det slås for sit land og demokrati.