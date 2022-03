Danmark vil donere vacciner til ukrainske flygtninge

De polske myndigheder har bekræftet, at de gerne vil modtage vaccinerne. Derfor sender Statens Serum Institut dem så hurtigt som muligt, står der i pressemeddelelsen.

En MFR-vaccine beskytter imod mæslinger, fåresyge og røde hunde. En DiTE-vaccine beskytter imod difteri og stivkrampe.

Donationen vurderes at koste 8,2 millioner kroner. Men udgifterne ligger inden for den ramme for donationer af lægemidler til Ukraine, som Folketinget allerede har vedtaget.

Det skriver Sundhedsministeriet i pressemeddelelsen.