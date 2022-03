- Vi har efterspurgt nogle klare rammer fra Folketinget til, hvordan vi kan hjælpe de ukrainere, der kommer til landet, indtil en særlov er på plads. De har brug for nogle trygge rammer fra start. Derfor er vi glade for, at hjemlen nu også er der, siger han.

Men selv om den nye lov er et positivt skridt, er der stadig nogle ting, der skal på plads, lyder det fra Bundsgaard.

- Det, vi har brug for, er sikkerhed for økonomien, så vi kan løse opgaven. Derudover har vi brug for, at man laver en fordeling af de ukrainske flygtninge, der kommer. Både dem, der søger asyl, og også dem, der er kommet på turistvisum, og som med særloven får opholdsstatus.