Rekordmange børn skal lære om og samle skrald i uge 13

Den store opbakning begejstrer Maria Reumert Gjerding, der er præsident i naturfredningsforeningen.

- Det er jo fantastisk, at der er så stor opbakning, og at vi ser, at både daginstitutioner, skoler og også børnene gerne vil ud og give naturen en hånd, siger hun.

De mange børn skal samle skrald med særligt fokus på engangsemballage i løbet af skoleugen 28. marts til 1. april. Indsamlingerne foregår over hele landet.

- Desværre samler der sig affald i både byernes parker, i de store naturområder og i selve byerne. Der er rigtig meget at gøre, så alle danskere kan være med, siger Maria Reumert Gjerding.