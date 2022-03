En 31-årig mand, som menes at have tilsuttet sig Islamisk Stat (S) og deltaget i kamphandlinger for terrorbevægelsen, risikerer som den første IS-kriger herhjemme at blive dømt for landsforræderi.

Der er ifølge Jyllands-Postens oplysninger tale om en person med et ikke-danskklingende navn, som i 2013 rejste til Syrien og si