19/03/2022 KL. 09:30

Medarbejdere kun ansat til at behandle Uffe Thorndahls aktindsigter: »Koster kommunerne rigtig mange millioner«

Med aktindsigt forsøger eksborgmesteren Uffe Thorndahl at bevise de fejl og ulovligheder, som han mener, at landets kommuner begår. Jyllands-Posten søgt aktindsigt i, hvad Uffe Thorndahl har søgt aktindsigt i, og det tegner et billede af et stort ressourceforbrug i adskillige kommuner.