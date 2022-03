EU-reglerne stiller også den udenlandske ægtefælle bedre ift. hurtigere at få permanent ophold og at kunne modtage sociale ydelser, ligesom parrenes sagsbehandling heller ikke må overskride seks måneder i alt.

»Principielt bør det være den danske udlændingelovgivning, der regulerer, hvem der kan komme ind og få fast ophold her i landet. Det er et kæmpestort og alvorligt problem,« siger DF-formand Morten Messerschmidt, der peger blandt andet på, at de danske regler også sørger for, at der ikke er tale om tvangsægteskaber og vold i hjemmet.