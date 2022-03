Caféer og restauranter vil gribe ud efter unge podere

Caféernes og restauranternes brancheorganisation, Horesta, vil nu deltage i blandt andet jobmesser og karrierefora for at få fat i den eftertragtede arbejdskraft.

- Vi har et ønske om at få fat i så mange podere som overhovedet muligt og få dem ud i hotel- og restaurationsbranchen, siger direktør for Horesta, Jannick Nytoft.

For at sikre at det sker, vil Horesta samarbejde med Falck, der under pandemien har tilbudt lyntest og haft 5000 podere ansat.

- Vi har et samarbejde med Falck om et online karriereforum, og så tager vi selvfølgelig også ud til jobmesser og andre steder, hvor vi kan gøre opmærksom på os selv, siger Jannick Nytoft.