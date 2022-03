Modregning i pension kan træde i kraft fra årsskiftet

Et centralt element i aftalen fra januar er, at man sænker dagpengesatsen for nyuddannede - også kaldet dimittendsatsen - til 9514 kroner fra 12.018 kroner om måneden. Men den del har også givet problemer.

Samtidig halveres dagpengeperioden til et år for den gruppe. Det ventes at øge arbejdsudbuddet med 8000 personer. Det er et udtryk for, at flere arbejder mere.

Venstre, De Konservative og Liberal Alliance går ind for at sænke dimittendsatsen, men vil ikke gøre det på regeringens måde, fordi pengene blandt andet går til at hæve dagpengesatsen fra 19.351 kroner til 23.000 kroner i de tre første måneders ledighed for personer, der mister deres job.

Problemet for regeringen er, at ændringerne i dagpengene er bundet af et forlig på området fra 2015.