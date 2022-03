Kronprinsen lagde blomster ved den ukrainske ambassade

De første ukrainske flygtninge er ankommet til Danmark, hvor de er blevet taget imod med åbne arme.

Flere danske kommuner har meddelt, at de er klar til at tage imod de ukrainske flygtninge.

I Folketinget er der flertal for en særlov, der vil betyde, at ukrainere kan begynde at arbejde og uddanne sig i Danmark, straks de ankommer.

Transportminister Trine Bramsen (S) har tidligere meddelt, at ukrainske flygtninge kan rejse gratis med tog gennem Danmark, såfremt de fremviser ukrainsk pas. Siden har flere trafikale selskaber fulgt trop.