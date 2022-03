Invasion af Ukraine har fået dronningen til at aflyse middag

Kongehuset oplyser ikke, om man vil finde en ny dato til afholdelse af hædersmiddagen, eller om de hædrede ansatte i Flyvevåbnet, Forsvaret og Beredskabsstyrelsen må vente med fejringen til næste gang hædersmiddagen afholdes den 11. marts 2023.

Kongehuset oplyser på dets hjemmeside, at situationen i Ukraine ikke vil komme til at have indflydelse på dronningens modtagelse af nye ambassadører den 9. marts.

Her modtager dronningen nye ambassadører fra Egypten, Georgien, Libyen, Litauen og Sydkorea.