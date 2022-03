20/03/2022 KL. 06:45

»Jeg skulle bare væk derfra. Jeg turde ikke være dér mere«

Jeanette Andersson vidste ikke, at hendes kæreste var dømt for vold mod to kvinder. Efterfølgende flygtede hun til Bornholm, hvor hun opdagede, at han havde sat en gps-tracker på hendes bil. En undersøgelse viser, at næsten hver tredje kvinde har været udsat for fysisk, psykisk eller seksuel partnervold.