Hver tredje har fysiske symptomer længe efter coronasmitte

- Der tegner sig helt klart et billede af, at epidemien har påvirket mange danskeres sundhed, i lang tid efter at den akutte infektion er overstået.

- Nogle vil måske sige, at de senfølger, vores deltagere rapporterer, ikke nødvendigvis er alvorligt. Men det er helt tydeligt, at mange danskere oplever en forringelse af deres helbred, siger professor Anders Hviid fra SSI, som er en af de ledende forskere bag undersøgelsen.

Undersøgelsen viser også, at det oftest er kvinder, som oplever senfølger efter smitte med covid-19. Der er også en overvægt af senfølger hos midaldrende og hos personer, der blev indlagt som følge af covid-19.