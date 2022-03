Danmark donerer behandling mod stivkrampe til Ukraine

SSI nævner, at behandlinger kan bruges ved ”sårskader, som ukrainske soldater og civile kan blive udsat for under det igangværende angreb i landet”.

Det ukrainske sundhedsministerium har efterspurgt lægemidlet, der hedder tetanus immunglobulin, gennem Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Lægemidlet afsendes torsdag og ventes overdraget til WHO i Polen senere på dagen. Derefter står WHO for at få lægemidlet ind i Ukraine.

- Vi er utroligt glade for, at vi meget hurtigt har kunnet reagere på en hel akut forespørgsel fra de ukrainske myndigheder og stille et lægemiddel til rådighed, der kan bidrage til at behandle ukrainere, i den meget svære situation landet står i lige nu, siger Ole Jensen, vicedirektør på Statens Serum Institut, i pressemeddelelsen.