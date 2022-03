Flere henvender sig om digitale krænkelser under corona

- Det, vi kan se, er, at børn sidder meget mere hjemme foran skærmen, end de gjorde engang. Undervisning og socialt liv er lagt online, og det er det desværre også for de voksne, der kan finde på at udsætte børn for krænkelser, siger Ane Lemche.

Ud over coronapandemien peger Red Barnet på, at udvidede åbningstider og mere opmærksomhed på digitale overgrebssager også kan forklare stigningen.

I 924 af henvendelserne blev der modtaget personlig rådgivning. Og mere end hver fjerde af de personlige rådgivninger handlede om seksualiserede digitale krænkelser.