02/03/2022 KL. 17:29

Tre mænd fik fængselsstraffe, og to udvises i spektakulær straffesag om spionage og terrorstøtte

Onsdag faldt der dom i spionsagen fra Ringsted, hvor tre ASMLA-medlemmer er dømt for at støtte terror og spionere for Saudi-Arabien på dansk jord.