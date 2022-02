Russisk ambassade påpeger historiske bånd i debat om gadenavn

Kristianiagade er et gadenavn med en historie, påpeger Ruslands ambassade i København. Det er en reaktion på, at teknik- og miljøborgmesteren i byen overvejer at ændre det til Ukrainegade.

- Det er værd at minde om, at Kristianiagade er navngivet efter Norges hovedstad, og navnet symboliserer de historiske bånd og det gode forhold mellem Danmark og Norge, skriver ambassaden i et kort skriftligt svar.