»Putin troede, at han kunne splitte os. Men det kan ingen. Putin har undervurderet, hvor mange mennesker der lever i frihed,« lød det fra statsminister Mette Frederiksen, der var på talerstolen, da ca. 10.000 mennesker ifølge politiet søndag eftermiddag var samlet foran den russiske ambassade i København for at protestere mod invasionen af Ukraine.

»Europa og verden er forandret for evigt, efter at Ukraine blev brutalt angrebet. Der er krig i Europa mellem en aggressiv angriber og et fredeligt folk, mellem undertrykkelse og demokrati, mellem ufrihed og frihed. Det er derfor, vi er så mange her i dag,« sagde Mette Frederiksen.