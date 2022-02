DGI står klar med leg og bevægelse for ukrainske flygtningebørn

Idrætsorganisationen DGI vil samarbejde med landets kommuner om at tilbyde leg, bevægelse og fællesskab for ukrainske flygtningebørn.

DGI’s landsformand, Charlotte Bach Thomassen, understreger, at der fortsat er meget, man ikke ved i forhold til timing og omfang.

Men DGI føler en forpligtelse til at hjælpe, siger hun.

- Vi synes, vi har en kæmpe stor forpligtelse. Et civilsamfund bliver hårdt ramt, når kriser som den her opstår.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at byde de her mennesker velkommen og give dem mulighed for at føle sig hjemme og tilpas i trygge fællesskaber.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) sagde søndag, at der snart er tale om en halv million flygtninge.