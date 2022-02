Mette Frederiksen: Ikke ulovligt at kæmpe på Ukraines side

- Som vi ser det, er der ikke noget umiddelbart juridisk til hinder for, at man kan rejse til Ukraine og selvfølgelig på den ukrainske side være en del af konflikten.

Der er ikke noget juridisk til hinder for, at man tager til Ukraine og bidrager på ukrainsk side under konflikten.

- Det er et valg, hver enkelt kan træffe. Det gælder både for herboende ukrainere og andre, der mener, at man har noget at bidrage med direkte i konflikten, siger statsministeren.

Den britiske udenrigsminister Liz Truss har søndag sagt, at hun vil støtte briter, der frivilligt ønsker at tage til Ukraine og kæmpe mod den russiske invasion.

- Ukraines folk kæmper for frihed og demokrati, ikke kun for Ukraine, men for hele Europa. Så helt sikkert. Hvis folk ønsker at støtte den kamp så støtter jeg dem i det, sagde hun.

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen har tidligere søndag sagt, at han mener, at ukrainere, der bor i Danmark, som vil tage til Ukraine for at kæmpe, skal kunne gøre det uden at miste deres opholdstilladelse her.

På pressemødet sagde statsministeren desuden, at Danmark donerer op til 2700 panserværnsvåben til Ukraine.

Dele af 300 Stinger-missiler, der er lagt til bortskaffelse, bliver overdraget til USA, som kan gøre dem operative.