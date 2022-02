Rejser man ind i Danmark fra et Schengen- eller EU-land, vil man snart slippe helt for at møde indrejserestriktioner. Og det er uanset vaccinestatus.

Kommer man derimod fra et land uden for EU eller Schengen, så vil der netop være et krav om at blive testet for corona senest 24 timer efter indrejse.

Det krav undslipper man dog uanset, hvis man kan bevise, at man er vaccineret med en godkendt vaccine, lyder det i pressemeddelelsen.

- Lempelserne sker på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen, som Epidemiudvalget i dag (fredag, red.) har tiltrådt.

- Statens Serum Institut har vurderet, at indrejserestriktionerne kan lempes væsentligt i forhold til de nuværende rejserestriktioner, som udløber den 28. februar, skriver ministeriet således.