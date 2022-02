Krigen skubber til unges bekymring – og generationskonflikter

Kriser og globale trusler er nærmest blevet et grundvilkår for generationen af unge, og krigen i Ukraine med de mange kampbilleder og lidelsesberetninger via bl.a. sociale medier risikerer at skubbe til en generel bekymring for fremtiden, som er stigende hos unge i dag.

Sådan lyder det fra Noemi Katznelson, professor på Institut f