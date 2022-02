Journalisten Tanya Kozyreva har på Twitter delt et kort over luftangreb i Ukraine torsdag morgen:

I Donbas er der forlydender om angreb på de to største byer, der er under ukrainsk kontrol, havnebyen Mariupol og Kramatorsk, hvor de ukrainske myndigheders regionale hovedkvarter befinder sig.

Det omfatter angreb i og omkring hovedstaden Kiev, i millionbyerne Kharkiv i det østlige Ukraine og Odessa ved Sortehavet. New York Times skriver desuden, at der er officielle ukrainske meldinger om russiske missilangreb i Dnipro, mens der også rapporteret om angreb i Kherson.

Ukraines udenrigsminister oplyste tidligere torsdag morgen, at en person var død under artilleribeskydning i byen Brovary nær Ukraines hovedstad, Kiev.

Han sagde samtidig, at Rusland ikke har planer om at besætte ukrainsk territorium.

Samtidig truede Putin med gengældelse mod enhver tredjepart, der skulle blande sig i Ruslands militære operation i Ukraine.

»Rusland vil reagere med det samme, hvis udenlandske magter blander sig,« siger han.

Putin opfordrede desuden ukrainske styrker til at lægge deres våben og forlade kasernerne. Han beskyldte det ukrainske styre for at være nazistisk og sagde direkte henvendt til de ukrainske soldater, at de ikke skal støtte styret, men tænke på, at deres fædre og bedstefædre kæmpede mod netop kræfter som disse.

»Blodsudgydelse vil være Ukraines ansvar,« sagde han.

Hvordan reagerer Ukraine?

Ukraine har indført krigsretstilstand og lukket sit luftrum, skriver det ukrainske nyhedsbureau Unian.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskij, oplyser, at Rusland har udført missilangreb på Ukraines infrastruktur og på grænsevagter.

I en videomeddelelse på Facebook opfordrer han alle ukrainere til at blive hjemme:

»Lad være med at gå i panik. Vi er stærke. Vi er klar til alt. Vi vil vinde over alle, fordi vi er Ukraine,« siger han til sin befolkning.

I et opråb til indbyggerne i hovedstaden Kiev opfordrer borgmester Vitalij Klitjko alle til at forholde sig roligt og undgå panik, men at have en kuffert med de nødvendigste ting ved hånden.

Billeder og webkameraer viser dog en betydelig trafik ud af hovedstaden.