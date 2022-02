Dansk Erhverv: Rør ikke ved god nej tak til reklamer-ordning

- Vi synes, at den nuværende nej tak-ordning er meget god, velfungerende og værd at bevare. Den sikrer en god balance mellem virksomhedernes ret til at komme ud med information om deres produkter og så borgernes mulighed for at fravælge den information og spare papiret.

– Både i forhold til klimadagsordenen og for ikke at genere de forbrugere, der ikke ønsker overstoppede postkasser. Jeg tror, at mange danskere vil være glade for at have samme kontrol over deres fysiske postkasse som den elektroniske, siger Jacob Kjeldsen, branchedirektør for DI Handel.