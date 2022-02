- Ordningen er helt ude af trit med en bæredygtig omstilling af det danske samfund. Den modarbejder også direkte miljøministerens erklærede mål om at knække affaldskurven, lyder det i brevet.

Branchedirektør Jacob Kjeldsen fra DI Handel kalder en ja tak-ordning ”sund fornuft”.

– Både i forhold til klimadagsordenen og for ikke at genere de forbrugere, der ikke ønsker overstoppede postkasser. Jeg tror, at mange danskere vil være glade for at have samme kontrol over deres fysiske postkasse som den elektroniske.

Coops koncerndirektør, Per Thau, supplerer:

- Det er det eneste rigtige at gøre nu. Vi investerer selv et stort millionbeløb i de her år i at lægge om til digital kommunikation med vores kunder. Samtidig har vi lagt de trykte reklamer fra vores to største kæder, Kvickly og SuperBrugsen, sammen til én.