Tænketank: Advokater skal ikke undersøge krænkelseskultur

Nyere sager om krænkelser i DR’s pigekor, DanBred og på TV 2 har alle det til fælles, at de har involveret en advokatundersøgelse.

Men undersøgelser som disse bør fremover ses efter i sømmene.

For ifølge en ny analyse fra tænketanken Justitia er der et behov for at afgrænse undersøgelserne. Det skal øge retssikkerheden for de involverede, lyder det.