Nyt studie: Hver fjerde kvinde udsat for partnervold

Studiet er en samling af 366 udvalgte undersøgelser, der er lavet på tværs af 161 lande. Et såkaldt systematisk review.

Og det er meget pålideligt, vurderer Dan Meyrowitsch, lektor ved afdelingen for Global Sundhed ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

- Jeg har ikke umiddelbart grund til at tro, at tallene ikke holder. Det er et stærkt studie med et standardiseret design. Man kan altid diskutere, hvilke former for bias, der er, når man spørger ind til meget følsomme emner. Men mit umiddelbare indtryk er, at det her er det bedste, man kan få, siger han.