Spionchef Lars Findsen skal løslades fra fængslet, hvor han har været spærret inde siden anholdelsen den 8. december.

Det fastslår Østre Landsret, som dermed tilføjer anklagemyndigheden et stort nederlag i sagen, hvor FE-chefen er sigtet for at have lækket tophemmelige oplysninger fra efterretningstjenesterne.

Landsrettens afgørelse er opsigtsvækkende al den stund, at en dommer i Københavns Byret flere gange siden anholdelsen har vurderet, at der var grundlag for fængsling af den 57-årige chef for Forsvarets Efterretningstjeneste. Det skete senest den 4. februar.