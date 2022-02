Kontakttallet er 0,9 - tyder på svagt aftagende epidemi

Kontakttallet er tirsdag beregnet til 0,9, skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Han skriver videre, at tallet tyder på en svagt aftagende epidemi, og at antallet af bekræftede tilfælde med coronavirus er faldet den seneste uge. Dog skyldes en del af det, at færre lader sig teste.

Sundhedsministeren skriver videre, at smittetallet falder i Østdanmark og særligt i hovedstaden, og at smitten ser ud til at vokse i Vestdanmark.