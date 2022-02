Børn og unge har følt sig mere og mere ensomme under corona

Det viser en ny analyse, der offentliggøres tirsdag, over 2672 samtaler med børn og unge på Børnetelefonen om coronakrisen de seneste to år.

- Jeg har fulgt ensomhed i nogle år. Og jeg har aldrig mødt så mange unge, der har reflekteret så direkte over ensomhed, som under anden coronabølge, siger hun.

Her talte rådgiverne med børn og unge om selvmord 3545 gange ud af de i alt 50.615 samtaler. Det er 1387 flere samtaler om selvmord end i 2020.

Tallene vækker bekymring hos Børns Vilkår.

- Det, som bekymrer mig mest, er stigninger omkring selvmord og selvskade, samt hvor hårdt ramt af ensomhed børnene er ved de sidste nedlukninger, siger direktøren for Børn Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

Han mener, at vi fortsat bør være opmærksomme på børn og unges problemer, selv om de nu er tilbage i skolen.

- Det er faktisk et signal om, at der skal gøres noget aktivt for at samle en gruppe op, der lider af eftervirkningerne.

Også Helle Rabøl Hansen mener, at der skal gøres noget for at tage hånd om problemerne.