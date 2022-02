Børnetelefonen oplever vækst i henvendelser om psykisk mistrivsel

Børnetelefonen peger på, at isolation og forlængede ventetider har gjort, at der en stigning i antal henvendelser om psykisk mistrivsel.

Selvmordstanker, ensomhed og selvskade. Det er i stigende grad de emner, børn og unge henvender sig om til Børnetelefonen. De går ind under kategorien psykisk mistrivsel, som på to år er steget fra 20,5 til 22,7 pct. af rådgivningstilbuddets henvendelser. Tirsdag kunne Jyllands-Posten fortælle, at der i løbet af de seneste to år er sket en stigning på 12 pct for 0-18-årige, som for første gang var i kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen.

I samme periode steg antallet af de unges samlede antal fysiske kontakter med det psykiatriske sygehusvæsen med 5 pct. Det står i et analysenotat fra Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed. På trods af at udviklingen er sket i løbet af covid-19, kan det ikke konkluderes, at det er den eneste årsag til udviklingen.

Børnefaglig konsulent i Børns Vilkår, organisationen bag Børnetelefonen, Ida Hilario Jønsson genkender det billede, som psykiatrien peger på i henvendelserne om mistrivsel.

»Hvis man tager udgangspunkt i børnetelefonens tal, er det desværre ikke overraskende, hvis der er en stigning i børn, der har brug for hjælp i psykiatrien, men det er bekymrende, fordi problemerne, der kalder på psykiatrisk hjælp, selvfølgelig ofte er problemer af en særlig karakter,« siger hun og fortsætter: »Vi har blandt andet hørt fra børn og unge, der har rakt ud efter hjælp, men hvor lange ventetider er en udfordring, hvilket kan ende med at påvirke barnets trivsel. Derudover er ensomhed en meget naturlig reaktion på den isolation, børn og unge har været i de seneste to år, fordi børn og unge spejler sig rigtig meget i hinanden og har brug at mærke hinanden for at mærke sig selv også.«