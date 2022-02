Stort fund af giftstoffer i naturbeskyttet område nær Thyborøn

I Region Midtjylland har man fundet store mængder af de formodet kræftfremkaldende og hormonforstyrrende PFAS-stoffer i en sø i et beskyttet naturområde syd for Thyborøn.

- Det er almindeligt, at vi finder PFAS, når vi undersøger områder med gamle lossepladser, men slet ikke i de her koncentrationer. Vores bedste bud er, at der må være deponeret noget særligt lige netop her, siger han.

Søen ligger i et såkaldt Natura 2000-område, der er udpeget for at beskytte bestemte arter og naturtyper.

Der findes en lang række af PFAS-stoffer. Det er specifikt det udskældte PFOS, der er fundet i store mængder i søen. Prøver fra søen viser, at stofferne overskrider kvalitetskriterierne knap 1800 gange.