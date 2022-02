Den socialdemokratiske regering har længe haft det som et utvetydigt mål.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har sågar kaldt det »det helt centrale i flygtningeproblematikken«.

Syriske flygtninge, der er kommet til Danmark under den tragiske borgerkrig i deres hjemland, skal være her midlertidigt. Flygtningestrømme må ikke ende med at blive til de facto indvandring, advarede udlændinge- og integrationsministeren så sent som sidste år om.