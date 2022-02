26/02/2022 KL. 09:30

I Esbjerg fik skolelederen lov til at forkorte skoledagen: »Eleverne føler sig mere friske nu«

En skoleleder i frikommuneforsøg er blevet glad for korte skoledage. Regeringen lægger op til, at skoler landet over kan følge efter. Men at skrue på timetallet er ikke ambitiøst nok i sig selv, lyder kritikken.