13/02/2022 KL. 06:00

For abonnenter

Han trak splitten på en håndgranat, som satte Slotsholmen i brand: »Det er fandeme noget lort«

Kapitel 4: Et kapløb med tiden begyndte, da SSI-direktør Kåre Mølbak på et møde med minkerhvervet sagde, at Danmark risikerede at blive et nyt Wuhan. Dagen efter besluttede regeringen, at alle mink i Danmark skulle aflives.