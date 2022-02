Landets praktiserende læger bliver nu klædt på til at møde borgere, der er bekymrede for at være forgiftet med PFOS eller andre giftige fluorstoffer. En ekspertgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen har skrevet en vejledning til lægerne om, hvordan de skal rådgive borgere udsat for fluorstoffer. »Mange borgere er blevet bekymret for, hvorvidt de har været udsat for de skadelige stoffer fra nærliggende brandskoler, og de er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig. Med materialet vil vi sikre, at der er en ensartet viden hos lægerne om, hvordan de kan rådgive de borgere, der henvender sig,« siger Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Arbejdsgruppen blev nedsat efter pres fra borgere og politikere i efteråret 2021 og efter den massive forureningssag med PFOS i Korsør. Her kom det i foråret 2021 frem, at medlemmer af en kogræsserforening i årevis havde spist kød fra kvæg, der havde græsset på en nabomark til en brandskole. Fra brandskolen løb vand forurenet med det giftige og kræftfremkaldende stof PFOS, der har været brugt i brandskum. Siden har Miljøstyrelsen kortlagt 181 steder i landet, hvor der er eller har været brandøvelsespladser, og hvor der også er risiko for, at der kan have været brugt brandslukningsskum med indhold af PFOS.

»Med den nye vejledning kan vi nu rådgive både læger og borgere om, hvordan man skal forholde sig, hvis man har været udsat for store mængder af de stoffer. Borgerne kan være meget bekymrede over, hvordan det vil påvirke deres eget og eventuelle børns helbred. Derfor er det en god idé at opsøge egen læge og få en samtale om de helbredsrisici, der er ved at have været udsat for stofferne,« siger Niels Sandø. Sundhedsministeriet hat afsat 2,2 mio. kr. til et forskningsprojekt om brandfolks eksponering af giftige fluorstoffer og sygdomsforekomst. Undersøgelser fra udlandet har vist, at brandmænd har markant højere indhold af PFOS i blodet end andre borgere. Den danske forskning skal ledes af Arbejds- og miljømedicinsk klinik på Bispebjerg Hospital.