Regeringen ville indgå »en række« CO2-aftaler: Siden er der lavet nul

»Som den første af en række virksomhedsaftaler indgår regeringen en samarbejdsaftale med Aalborg Portland, der forpligter virksomheden til reelt at reducere egne CO 2 -udledninger.«

Sådan lød skåltalen fra regeringen for 18 måneder siden, da den havde indgået en frivillig aftale med Aalborg Portland, der forpligtede virksomheden til at levere reduktioner på minimum 660.000 tons CO 2 inden 2030. Men siden da har det stået stille med virksomhedsaftaler.