»Det er fuldstændig uacceptable fejl. Tvangsbortadoption er uden sammenligning det største indgreb i et menneskes familieliv, som en myndighed kan foretage. Det er spørgsmålet om, hvorvidt forældre må beholde deres barn, der er på spil. Det er ikke en carport, de skal have opført,« siger Eva Naur Jensen, lektor i socialret på Aarhus Universitet.

Bortadoption med tvang er det mest vidtgående indgreb, som samfundet kan foretage over for et forældrepar. Barnet får en ny familie, og de biologiske forældre har ingen muligheder for senere at demonstrere, at de er egnede til at tage vare på barnet.