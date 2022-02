En oversigt over de såkaldte incidenstal hos Statens Serum Institut (SSI) viser nemlig, at mens smitten falder i hovedstadsområdet, så stiger den i den vestlige del af Danmark.

Mens København og vestegnskommunerne under epidemien har været nogle af dem, som har været hårdest ramt af coronasmitte, så ser det billede nu ud til at være vendt.

- Den (smitten, red.) spreder sig fra København og vestpå. I københavnsområdet er den ved at falde, fordi der er så mange, som er immune. Så epidemien er ved at dø ud, siger han.

Viggo Andreasen, der er lektor ved Roskilde Universitet med speciale i matematisk epidemiologi, siger, at tallene viser tegn på, at coronavirus vil sprede sig mere i Vestdanmark og falde yderligere i Østdanmark.

Det er de seneste to måneders voldsomme smittespredning, efter at coronavarianten omikron er kommet til Danmark, som har muliggjort en form for befolkningsimmunitet i dele af landet.

Over en million personer er testet positive for corona siden variantens indtog. Det betyder, at størstedelen af de coronatilfælde, der i alt er konstateret under den to år lange epidemi, er sket de seneste måneder.

Viggo Andreasen siger, at det er naturligt, at omikronvarianten først har spredt sig i København og omegn.