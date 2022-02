06/02/2022 KL. 11:30

Afsked med en pandemi

I to år har coronavirussen begrænset vores liv, forvandlet vores samfund og skubbet til vores verdensbillede. Nu, hvor coronalivet ser ud til snart at være fortid, er Jyllands-Posten vendt tilbage til seks danskere, som vi talte med under pandemien. De fortæller om uværdige begravelser, nervøse skoledage, hemmelige besøg og om at holde fast i troen på, at livet bliver normalt igen, selv når man er kronisk syg.