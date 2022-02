Siden 2022 begyndte har de daglige coronatal flere gange sat rekord med over 50.000 smittede over et døgn og over 1.000 indlagte. Søndag er ingen undtagelse. Her viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI), at der er 1.203 personer indlagt med coronavirus på et af landets hospitaler. Det er det hidtil højeste antal, som har været indlagt på samme tid under den to år lange coronaepidemi i Danmark.

Der er tale om en stigning på 65 indlagte siden lørdag. Samtidig er der det seneste døgn registreret 307 nye indlæggelser af coronasmittede. En del af dem er dog ikke indlagt på grund af corona, men er indlagt af en anden årsag. Blandt andet er 269 personer indlagt i psykiatrien. Og det gør en forskel for, hvor belastede hospitalerne er af coronapatienterne. Det siger Kasper Iversen, der er overlæge ved Herlev-Gentofte Hospital og professor ved Københavns Universitet. - Det er klart, at hvis det bliver ved med at slå rekord, så på et eller andet tidspunkt bliver man bekymret. Men som det er lige nu, mener jeg ikke, at vi på hospitalerne er meget hårdt pressede.

- Selvfølgelig er der stadigvæk noget belastning, i og med at vi skal opretholde isolation for de patienter, som er indlagt. Men jeg mener, at det er en relativt stabil situation, som det er lige nu, siger han. Forskellen ses især, når man kigger på dem, der var indlagt med corona i januar 2021 og nu. Dengang kom det samlede antal indlagte op på 964, og der lyste advarselslamperne. - Folk var mere syge dengang. De var indlagt længere, og de krævede mere pleje, end de gør nu. Det er den store forskel, siger Kasper Iversen. I søndagens opgørelse fra SSI er der dog 34 personer, som er så syge, at de er indlagt på en intensivafdeling. 12 af dem får hjælp til at trække vejret af en respirator.

Antallet af indlagte på intensiv er under det halve af, hvad det var ved årsskiftet. 1. januar var 73 personer indlagt på en intensivafdeling. Ifølge Kasper Iversen holder hospitalerne både øje med antallet af indlagte på intensiv, men også de almene sengeafdelinger og akutmodtagelser, når de skal vurdere presset på hospitalerne. Foruden antallet af indlagte er der registreret 36.512 smittede med coronavirus i Danmark siden lørdag. De 36.512 coronatilfælde er fundet blandt 140.398 PCR-testsvar. Det betyder, at 26 procent af prøverne har været positive for coronavirus. Med søndagens smittetilfælde har Danmark rundet to millioner bekræftede coronatilfælde under epidemien. Der er tale om tilfælde og ikke antal personer, som er bekræftet smittede, da en del er konstateret smittede mere end én gang. SSI’s tal viser desuden, at yderligere 18 personer er døde. Et dødsfald registreres som coronarelateret, hvis en person er død, inden for 30 dage efter at vedkommende er konstateret smittet med coronavirus.

/Ritzau/