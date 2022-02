Rapport: Stigning i vandstand vil påvirke natur i 76 kommuner

Et forskerhold har undersøgt, hvordan stigninger i havvandet vil påvirke naturen langs kysterne i de næste 50 og 100 år.

En ny rapport, der er udarbejdet af Cowi og Syddansk Universitet (SDU), viser, at den kystnære natur vil blive påvirket af havvandsstigninger i 76 af landets 98 kommuner.

Havvandsstigninger kan få store konsekvenser for planter og dyr i Danmarks kystnære områder.

Torben Ebbensgaard fortæller, at minimum halvdelen af de strandenge, hvor mange sjældne dyr og planter lever, vil forsvinde i løbet af de næste 100 år.

- Det er måske - sammen med klitterne - Danmarks internationalt set allervigtigste natur. Der er yngleområder for nogle store mængder af meget sjældne fugle, padder og planter, siger Torben Ebbensgaard, der er biolog og projektchef hos Cowi.

- Vi mister noget kystzone, og især de her lavvandede kystnære områder - også kaldet strandenge - vil forsvinde.

- Med dem vil levestederne for meget sjældne fugle og planter, som vi har nogle internationale forpligtelser over for, fordi det er noget af Europas mest sårbare natur, forsvinde, siger han.

Og det er ikke sådan, at de sjældne dyr kan finde et andet sted at leve.

- Det er typisk for de sjældne dyr, at de er specialister. De har udviklet sig til at leve på nogle meget specielle levesteder.

- En fugl, der er vant til at leve af muslinger og orme på strandengen, kan ikke bare gå op på en hvedemark, siger Torben Ebbensgaard.

Ud over stigende vandstand kan mere hyppige stormflodshændelser også udgøre en trussel for strandengene.

Torben Ebbensgaard understreger, at det er op til politikerne at vurdere, hvad der skal gøres ved den fremtid for de kystnære områder, som rapporten forudser.