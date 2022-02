Efter stormen Maliks hærgen havde havnechef og færgeskipper Ole Knudsen nogle nervepirrende timer og minutter på havnen i Assens.

Ole Knudsen tog ved 21-tiden søndag aften ned på havnen for at holde nøje øje med højvandet – eller stormens tilbageskvulp, som han kalder fænomenet med den stormflod, der ramte den fynske by.