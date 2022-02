Pink og blå balloner vrimler på legeværelset og får både skub og kram af små hænder, der skiftevis forsøger at indfange ballonerne og at sende dem på himmelflugt mod loftet. Begejstrede hvin, frydefulde blikke og hikstende gråd fylder rummet, mens dagplejer Kitt Alexia Mortensen forsøger at bringe en snak om farver og former ind i legen.