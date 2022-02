Hurtig test er en mulig bombe under dansk folkesygdom

Problemet er, at det for patienterne er meget vigtigt at blive diagnosticeret hurtigt og få den nødvendige behandling.

- Vi har lavet et andet studie, der viste, at mennesker med et blodsukker i lang tid lige under grænsen har en dårligere prognose end dem lige over, men som får behandling. Det tyder på, at der for nogle er helbredsmæssige konsekvenser af altså ikke at blive opdaget, siger han.

Tidlig indsats er meget vigtig med diabetes 2 for at undgå alvorlige og livstruende følgesygdomme for hjerte, kredsløb og nyrer samt amputationer af fødder og underben.